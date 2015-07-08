​Главврач: У одной пострадавшей при взрыве в Ширване шансы на выживание малы

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Состояние двух из четырех пострадавших в результате взрыва на Ширванском заводе телемеханики министерства оборонной промышленности наиболее тяжелое. Положительных изменений в их состоянии нет".

Об этом Report заявил главврач центра Шохрет Мамедов.

По его словам, проходящие лечение в центре четверо пострадавших помещены в реанимационное отделение. Их состояние остается тяжелым: "Наиболее тяжелое состояние у Хатиры Саттаровой (1971 г.р.), 85-90% тела которой обгорело. Она получила ожоги III степени A-B. Обгорела также большая часть ее дыхательных путей. Учитывая тяжелое состояние пострадавшей, можно сказать, что шансы на выживание у нее очень малы".

Ш.Мамедов отметил, что в тяжелом состоянии также находится Гюльнара Мурадова (1961 г.р.): "Тело обгорело на 60-65%. Обгорели также 15% дыхательных путей. Ожоги у Зульфии Мехтиевой (1973 г.р.) на 42-45% поверхности тела. У Мехпары Абиловой (1966 г.р.) обгорело 45% поверхности тела. Состояние этих двух женщин расценивается как средней тяжести".

По словам главврача, лечение пострадавших продолжается: "Пока они в шоковом состоянии. Мы пытаемся вывести их из этого состояния".

В заявлении Report заведующий отделом травматологии Ширванской городской центральной больницы Тофик Гусейнов сказал, что в настоящее время в больнице находятся Халима Велиева (1964 г.р.) и Фария Рзаева (1960 г.р.): "Их состояние стабильное, опасности для жизни нет. Им придется оставаться в больнице как минимум еще неделю".

Отметим, что в результате взрыва 6 июля погиб один человек. Еще 19 получивших отравление и ожоги пострадавших были помещены в Ширванскую городскую центральную больницу.

13 из них были выписаны после оказания амбулаторной помощи. Из-за тяжелого состояния 4-х из 6-ти находящихся в больнице пострадавших доставили в столичный Республиканский ожоговый центр.