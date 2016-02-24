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    Главврач: Среди пострадавших в аварии нет тяжелораненых

    Большинство раненых поступили с диагнозом травмы

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим во время аварии автобусов в Баку, которых доставили в 3-ю Городскую клиническую больницу. Большинство раненых поступили с диагнозом травмы.

    Об этом Report заявил главный врач больницы Фикрет Зейналов.

    По его словам, среди пострадавших в аварии нет тяжелораненых.

    Отметим, что автобусная авария произошла на территории Низаминского района. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 получили ранения.

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