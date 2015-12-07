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    Главврач: Состояние Бахтияра Алекберова, получившего ожоги на месторождении "Гюнешли", оценивается как средне-тяжелое

    Шохрат Мамедов: Он получил ожоги 50% тела, однако опасности для жизни нет

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/  Состояние Бахтияра Алекберова, 1962 года рождения, получившего ожоги в результате пожара на 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", и госпитализированного в Республиканский ожоговый центр, оценивается как средне-тяжелое.

    Об этом в заявлении Report сообщил главврач центра Шохрат Мамедов.

    По его словам, больному  поставлен диагноз - ожоги 3-й и 4-й степени: "Он получил ожоги 50% тела, однако опасности для жизни нет. Его состояние остается средне-тяжелым". 

    Бахтияр Алекберов работал оператором блока. Во время взрыва он получил ожоговые ранения. Оператор в настоящее время получает лечение в ожоговом центре.

    Напомним, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тело одного нефтяника передано семье, поиски 29 человек продолжаются.

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