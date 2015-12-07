Главврач: Состояние Бахтияра Алекберова, получившего ожоги на месторождении "Гюнешли", оценивается как средне-тяжелое

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Состояние Бахтияра Алекберова, 1962 года рождения, получившего ожоги в результате пожара на 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", и госпитализированного в Республиканский ожоговый центр, оценивается как средне-тяжелое.

Об этом в заявлении Report сообщил главврач центра Шохрат Мамедов.

По его словам, больному поставлен диагноз - ожоги 3-й и 4-й степени: "Он получил ожоги 50% тела, однако опасности для жизни нет. Его состояние остается средне-тяжелым".

Бахтияр Алекберов работал оператором блока. Во время взрыва он получил ожоговые ранения. Оператор в настоящее время получает лечение в ожоговом центре.

Напомним, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тело одного нефтяника передано семье, поиски 29 человек продолжаются.