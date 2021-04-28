Главврач Республиканской больницы отстранен от должности

Главный врач Республиканской клинической больницы им. академика Миргасымова Тельман Ибадов отстранен от занимаемой должности

Главный врач Республиканской клинической больницы им. академика Миргасымова Тельман Ибадов отстранен от занимаемой должности.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы.

В ответ на запрос Report в TƏBIB заявили, что на его место назначен директор юридического лица публичного права Евлахской центральной районной больницы Азер Исмаилов.

Тельман Ибадов переведен на должность заместителя директора этой больницы.