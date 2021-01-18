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Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо

Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо В поликлинике до введения вакцины пациентам измерят артериальное давление, температуру тела
Здоровье
18 января 2021 г. 11:50
Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо
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Главному врачу бакинской городской поликлиники №1 им. А.Кязимова Кюбре Джаббаровой сделали вакцину от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Report, главный врач поликлиники отметила, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

"Я чувствую себя хорошо после вакцинации, поскольку у меня нет аллергии и хронических заболеваний", - отметила К.Джаббарова.

Она также добавила, что в поликлинике до введения вакцины пациентам измерят артериальное давление, температуру тела, уточнят наличие каких-либо хронических заболеваний.

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Версия на азербайджанском языке Baş həkim peyvənd olundu: "Özümü yaxşı hiss edirəm"

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