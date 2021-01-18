Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо

Главному врачу бакинской городской поликлиники №1 им. А.Кязимова Кюбре Джаббаровой сделали вакцину от коронавирусной инфекции.
Как сообщает Report, главный врач поликлиники отметила, что чувствует себя хорошо после вакцинации.
"Я чувствую себя хорошо после вакцинации, поскольку у меня нет аллергии и хронических заболеваний", - отметила К.Джаббарова.
Она также добавила, что в поликлинике до введения вакцины пациентам измерят артериальное давление, температуру тела, уточнят наличие каких-либо хронических заболеваний.