Главврач: Осложнений от вакцины Pfizer не зафиксировано

В амбулатории Центральной клинической больницы с утра 12 человек получили первую дозу вакцины "Pfizer-BioNTech".

В амбулатории Центральной клинической больницы с утра 12 человек получили первую дозу вакцины "Pfizer-BioNTech".

Как сообщает Report, об этом сообщил главный врач амбулатории медицинского учреждения Шахлар Насиров.

По его словам, лица, пришедшие на вакцинацию после регистрации, сначала прошли обследование у врача: "Ни у одного из вакцинированных не было осложнений, и они находились под наблюдением в течение 15 минут после вакцинации. Я приглашаю всех сделать прививку".

В Азербайджан завезено 218 тысяч доз вакцины "Pfizer" и с сегодняшнего дня начато ее применение. Вакцину можно получить в Бакинском центре здоровья, а также в амбулатории Центральной клинической больницы.

В Азербайджане вакцинация с целью борьбы с коронавирусом стартовала 18 января. В настоящее время в стране наряду с российской "Sputnik V" используется вакцина китайского производства "Sinovac" и британско-швейцарской компании "AstraZeneca".

Общее число привитых в стране составляет 2 546 169, общее число привитых первой дозой - 1 611 165, второй - 935 004.