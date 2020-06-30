Главврач госпиталя Bona Dea об утверждениях в соцсетях

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"Наша пациентка Мамедова Тебессюм Ровшан гызы 1998 г.р. 17 дней пробыла в реанимации. Если бы нашей проблемой были деньги, мы бы в эти дни могли перевести ее в одну из государственных больниц. Наш медперсонал от всей души служит больным".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал главврач международного госпиталя Bona Dea Джабир Гюльмалыев.

Он выразил семье соболезнования в связи с кончиной пациентки:

"Даже принимая во внимание некоторые нюансы, мы создали условия для ежедневного посещения больной ее матерью, чтобы она сама видела, как проходит лечение, как себя чувствует больная. Некоторые утверждают, будто после смерти тело пациентки несколько дней пролежало в морге, ее не отдавали семье. Все это ложь и невозможно даже с технической точки зрения. У нас имеются видеозаписи в связи со всеми процессами. На них зафиксировано, как покойную привезли в морг, как ее отец вошел в морг, и все другие записи и заметки. Все это показывает необоснованность распространившихся утверждений. 25 июня после смерти больной следовало выполнить некоторые процедуры. Распространившиеся в соцсетях видео и информация появились уже после того, как мы передали тело", - сказал главврач.

Дж.Гюльмалыев подчеркнул, что с момента открытия и по сей день в Международном госпитале Bona Dea получили лечение 74 250 человек.

"Было проведено 5 000 операций. В нашей больнице профессиональная команда. Больные, лечение которые затруднительно в других больницах, направляются к нам".