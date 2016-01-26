​Главврач: Два человека получили травмы, подскользнувшись на льду

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ С утра 25 января до сегодняшнего утра в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 1 800 вызовов. Утром в скорую помощь обратились два человека, которые получили травмы, подскользнувшись на льду. Сейчас они проходят обследование в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии".

Об этом сообщил Report главврач станции Рауф Нагиев.

По его словам, все вызовы за этот период выполнены: "Все подстанции обеспечены транспортными средствами высокой проходимости. Вызовы обрабатываются. Пока у меня нет точной информации о получивших травмы из-за падений. Им нужно провести рентгенологическое обследование. Бригада скорой помощи, которая отвезла их в НИИ, пока не вернулась".