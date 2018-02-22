Главврач Центральной больницы нефтяников освобожден от занимаемой должности

22 февраля, 2018 15:47

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Главврач Центральной больницы нефтяников Исмаил Мирзалиев освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева он назначен руководителем отделения ангиологии Научно-хирургического центра имени Топчибашева. И.Мирзалиев уже приступил к исполнению новых обязанностей. Должность главврача Центральной больницы нефтяников временно будет исполнять Гусейн Шахмалыев. Отметим, что ранее Исмаил Мирзалиев работал в Губинской центральной районной больнице.