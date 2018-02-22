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    Главврач Центральной больницы нефтяников освобожден от занимаемой должности

    Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал соответствующий приказ

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Главврач Центральной больницы нефтяников Исмаил Мирзалиев освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, соответствующим приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева он назначен руководителем отделения ангиологии Научно-хирургического центра имени Топчибашева.

    И.Мирзалиев уже приступил к исполнению новых обязанностей.

    Должность главврача Центральной больницы нефтяников временно будет исполнять Гусейн Шахмалыев.

    Отметим, что ранее Исмаил Мирзалиев работал в Губинской центральной районной больнице. 

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