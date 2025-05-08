Главврач Центра талассемии: В 2024 году 35 пациентов направлены в Турцию для трансплантации костного мозга

16:06

Из Азербайджана в Турцию в 2024 году направлены 35 пациентов с талассемией для проведения трансплантации костного мозга.

Как сообщает Report, об этом заявила главный врач Центра талассемии Сехер Исмаилова.

По ее словам, число таких пациентов увеличилось по сравнению с 2023 годом.

Она отметила, что в будущем число пациентов, которые направляются на такую операцию в Турцию, может увеличиться.

"По инициативе Министерства здравоохранения с 2023 года действует Координационный центр по донорству органов и трансплантации, в рамках которого реализуется программа по совершенствованию костномозговых пересадок. В 2023 году в рамках программы в Турцию были направлены 25 пациентов, а в 2024 году — 35, для которых в Азербайджане не удалось найти донора", - отметила Исмаилова.