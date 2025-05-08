О нас

Главврач Центра талассемии: В 2024 году 35 пациентов направлены в Турцию для трансплантации костного мозга

Главврач Центра талассемии: В 2024 году 35 пациентов направлены в Турцию для трансплантации костного мозга 16:06
Здоровье
8 мая 2025 г. 16:34
Главврач Центра талассемии: В 2024 году 35 пациентов направлены в Турцию для трансплантации костного мозга

Из Азербайджана в Турцию в 2024 году направлены 35 пациентов с талассемией для проведения трансплантации костного мозга.

Как сообщает Report, об этом заявила главный врач Центра талассемии Сехер Исмаилова.

По ее словам, число таких пациентов увеличилось по сравнению с 2023 годом.

Она отметила, что в будущем число пациентов, которые направляются на такую операцию в Турцию, может увеличиться.

"По инициативе Министерства здравоохранения с 2023 года действует Координационный центр по донорству органов и трансплантации, в рамках которого реализуется программа по совершенствованию костномозговых пересадок. В 2023 году в рамках программы в Турцию были направлены 25 пациентов, а в 2024 году — 35, для которых в Азербайджане не удалось найти донора", - отметила Исмаилова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il 35-ə yaxın talassemiyalı şəxs sümük iliyi nəqli üçün Türkiyəyə göndərilib

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi