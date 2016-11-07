Главврач Агсуинской районной центральной больницы: Света все еще нет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Подача электроэнергии в Агсуинскую районную центральную больницу не восстановлена.

Об этом Report сообщила главный врач больницы Шахрабану Меликова.

Главврач отметила, что ситуация в больнице не изменилась: "Вот уже четыре дня электроэнергия в больницу подается посредством генераторов".

Она подчеркнула, что в госбюджете на следующий году предусмотрена плата за электричество для больницы: "Нам надо помочь в ноябре и декабре, чтобы был свет в больнице. С наступлением нового года мы расплатимся за наши старые долги, а также выплатим плату за электроэнергию на следующий год".

Ш.Меликова заявила, что в ОАО "Азеришыг" внесена плата за электричество за ноябрь: "В ОАО заплачено 31 920 манатов. 31 тыс. манатов выплачена за счет госбюджета, 920 манатов - за счет личных средств. В октябре было выплачено 400, а в ноябре - 520 манатов.

Врач также отметила, что в больнице четвертый день нет света: "Мы держим под контролем больных, чтобы не было осложнений. Однако не известно, кто будет отвечать за осложнения и смертельные случаи. Пока ни одна официальная структура не ответила нам".