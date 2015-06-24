Главный врач: Большинство обратившихся в скорую помощь в связи с солнечным ударом составляют люди среднего возраста

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "С 1 мая по сегодняшний день в станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило 10 обращений в связи с солнечным ударом. Учитывая, что жаркие летние дни еще впереди, не исключается рост числа обращений". Об этом Report сообщил главный врач станции Рауф Нагиев.

По его словам, большинство обратившихся составляют люди среднего возраста.

Главный врач затронул несколько моментов в связи с тем, что должны люди делать в жаркие летние дни: "В жаркие дни люди должны находиться в основном в тени, употреблять прохладную воду. Однако нельзя забывать, что все должно быть в меру".

Р.Нагиев отметил, что в жаркие дни больше всего страдают дети и старики: "Поэтому надо избегать находиться на воздухе в очень жаркие дни. Учитывая пляжный сезон, рекомендую людям не ехать на море с 11 часов утра до 5 часов вечера, так как в эти часы надо как можно меньше находиться под воздействием прямых солнечных лучей".

Отметим, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 24-го по 26-е июня жаркая погода на фоне слабого ветра и некоторого повышения влажности воздуха на Абшеронском полуострове будут неблагоприятны для метеочувствительных людей. В июле-августе температура воздуха в стране будет на 1-2 градуса выше нормы.