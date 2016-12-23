Главный травматолог предупредил обращающихся к костоправам

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане широко распространены травмы среди детей".

Об этом Report заявил директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения, главный травматолог республики Вагиф Вердиев.

По его словам, за день в больницу из-за различных травм обращаются 30-40 человек: "Около 20 из них составляют дети. Детский травматизм наблюдается в основном при отсутствии контроля родителей или учителей. Травмы у детей могут возникнуть в бытовых условиях, во время спорта. Самые тяжелые травмы они получают на улице, наиболее тяжелые - во время дорожно-транспортных происшествий".

Директор института отметил, что при падении ребенка чаще всего повреждается локтевой сустав: "Локтевой сустав имеет очень нежную и хрупкую структуру. Лечить подобные травмы не так-то легко. В нашей больнице прием осуществляется в течение дня. Детям помощь оказывается специализированными врачами. При наличии внутрисуставных и околосуставных переломов, возникает необходимость в хирургическом вмешательстве. Сегодня в Азербайджане, в частности в регионах, родители обращаются к костоправам, что вызывает удивление. Иногда в больницу привозят больного с очень тяжелой травмой, в некоторых случаях бывает невозможным спасти поврежденную руку. Помимо этого, вмешательства некоторых врачей также приводят к осложнениям. Костоправ накладывает смесь, туго перевязывает, что приводит к нарушению кровообращения, происходят рефлекторные изменения, в результате этот ребенок может стать инвалидом на всю жизнь. В подобных случаях функции утрачиваются на 80-90, иногда на 100 процентов".

Врач подчеркнул, что лучшим способом является профилактика детского травматизма.