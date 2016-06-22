Главный педиатр: Состояние выжившего малыша в Сальяне стабильно тяжелое

Баку. 22 июня. REPORT. AZ/ Состояние выжившего малыша из тройняшек, родившихся в Сальянской районной центральной больнице, стабильно тяжелое.

Об этом в заявлении Report сообщил директор Научно-исследовательского педиатрического института министерства здравоохранения, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

Он отметил, что состояние двухдневного ребенка в настоящее время стабильно тяжелое: "Ребенок весит 1200 г".

По словам Н.Гулиева, в настоящее время проводится искусственная вентиляция легких: “Состояние ребенка очень тяжелое, однако мы смогли вывести его из того критического состояния, в котором он поступил в больницу. Ему оказывается помощь. Ребенок находится в кювезе, а также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".