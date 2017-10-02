Главный педиатр: Нужно приостановить рекламу искусственного питания для детей

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Старающиеся заменить материнское молоко должны прекратить необоснованную рекламу искусственного питания".

Как сообщает Report, об этом в Институте педиатрии на мероприятии в связи с началом недели грудного вскармливания в Азербайджане заявил главный педиатр страны Насиб Гулиев.

По его словам, искусственное питание детям должно даваться только по рецепту и рекомендации врача: "Поэтому искусственное питание не должно безосновательно рекламироваться".

Н. Гулиев отметил, что одна из главных целей - обеспечение кормления младенцев материнским молоком: "Если в 1992 году показатель грудного вскармливания в стране составлял 25% среди детей до 1 года, сейчас он составляет 50%. А в регионах - выше 50%. Мы намерены повысить этот показатель еще выше, пусть и не намного".