Главный педиатр Азербайджана предупредил родителей

“Летом нельзя менять рацион детей”

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Летом продукты быстро портятся, поэтому детям следует давать свежую пищу".

Об этом в заявлении Report сказал главный педиатр республики, директор Научно-исследовательского педиатрического института, профессор Насиб Гулиев.

Он отметил, что летом нельзя менять рацион детей, в особенности младенцев: "Летом нельзя вводить дополнительные блюда в рацион детей. Для этого следует подождать, пока не похолодает. Если ребенку летом исполнилось 6 месяцев, для введения дополнительного питания в рацион следует подождать 1-2 месяца. Помимо этого, детям нельзя давать продукты, не соответствующие их возрасту. Также не рекомендуется употребление детьми слишком холодной или горячей пищи. В летний период чаще страдает желудочно-кишечный тракт".

На счет употребления детьми арбузов и дынь, врач отметил, что для этого следует знать состав продуктов: "На самом деле, детям можно давать арбузы и дыни после 1 года с условием, что они были выращены без добавления химических веществ. А это никто не может знать наверняка, поэтому говорить об этом конкретно очень сложно".

Главный педиатр добавил, что дети могут кушать арбуз, если родители после употребления данного арбуза не заметили никаких негативных проявлений.