Главный онколог: Техническая база Национального центра онкологии отвечает международным стандартам

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Ежегодно 14 миллионам людей в мире ставится диагноз "рак". 8 миллионов из них умирает ежегодно. Если не будут приняты меры, к 2030 году число больных раком во всем мире достигнет 23 миллионов. Диета, состоящая из овощей и фруктов, отказ от курения, физическая активность и поддержание нормальной массы тела снижает риск рака на 40%. Это означает сокращение риска заболеваемости раком на 3-4 миллиона человек ежегодно.

По случаю Всемирного дня борьбы с раком Report узнал мнение главного онколога страны Азада Керимли. А.Керимли отметил, что точная статистика за 2014 год будет готова в начале марта: "В 2013 году в Азербайджане зафиксировано 34 681 больных с диагнозом "рак". Из них 13 тысяч живут более 5 лет. Среди этих больных есть и такие, кто живет более 20 лет. Они вовремя обратились к врачам. Поэтому их болезнь была обнаружена на I и II стадиях. Больше всего больных раком зафиксировано в Баку. Главной причиной является плотность населения города и плохая экологическая обстановка. Эта проблема существует во всем мире".

Главный онколог также отметил, что необходимо просвещать общественность в связи с онкологическими заболеваниями: "Все боятся этой болезни. Многие думают, что это болезнь со смертельным исходом. Но это не так. Я могу с полной уверенностью сказать, что сегодня Азербайджан находится на первом-втором месте в сфере создания условий для онкологических больных. В то же время, в Национальном центре онкологии существует техническая база, отвечающая международным стандартам".

Следует отметить, что согласно отчету министерства здравоохранения за 2014 год, в связи с усовершенствованием мер по выявлению онкологических заболеваний количество смертельных исходов на каждые 100 тысяч населения снизилось с 68,7 до 64 по сравнению с 2013 годом.