Главный онколог: В Азербайджане 70-80% онкобольных обращаются к врачу на третьей, четвертой стадии болезни

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали I Турецко-азербайджанские дни онкологии. Как сообщает Report, конференция проводится в целях расширения связей в сфере онкологии между двумя странами и заключения научно-исследовательских договоров.

Выступивший на мероприятии главный онколог Азербайджана Азад Керимли отметил, что целью мероприятия является встреча онкологов тюркоязычных стран: "Также в наши задачи входит использование опыта двустороннего сотрудничества. Все эти вопросы найдут свое решение на сегодняшнем мероприятии благодаря подписанию договоров. Основной темой обсуждения на конференции станут вопросы постановки правильного диагноза и выбора метода лечения".

Главный онколог также отметил, что не только в Азербайджане, но и в других странах мира 70-80% онкологических больных обращаются к врачу на третьей, четвертой стадии болезни: "Однако, когда больные обращаются на первой или второй стадии болезни, с ней можно бороться".

Напомним, что для участия в конференции в Азербайджан из Турции прибыла делегация, состоящая из 45 представителей.