Главный инфекционист США: Распространение омикрон-штамма неизбежно

Случаи заражения омикрон-штаммом нового коронавируса в США пока не выявлены, однако его распространение неизбежно.

Случаи заражения омикрон-штаммом нового коронавируса в США пока не выявлены, однако его распространение неизбежно.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Неизбежно то, что рано или поздно [омикрон-штамм] получит широкое распространение, потому что как минимум его молекулярные характеристики говорят о том, что у него высокая скорость распространения, - заявил инфекционист. - Конечно, мы еще мало о нем знаем, но думаю, что в ближайшие неделю-две многое прояснится".

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ.