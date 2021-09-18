О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной

Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной Полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок.
Здоровье
18 сентября 2021 г. 20:33
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Энтони Фаучи

Полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок.

Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол", - сказал Фаучи.

Он заявил, что поддерживает идею бустерных прививок. По его словам, когда вопрос будет изучен, вполне возможно, что окажется, что правильный режим вакцинирования, "по крайней мере для мРНК вакцин таких, как Pfiser", - это две дозы с разницей три-четыре недели и по прошествии нескольких месяцев - третья.

Фаучи подчеркнул, что коронавирус многократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно. По мнению Фаучи, есть надежда, что пандемия закончится весной.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Турецкий профессор: Если число заражений не снизится, мы пойдем на локдаун
Турецкий профессор: Если число заражений не снизится, мы пойдем на локдаун
18 сентября 2021 г. 16:35
Названо число вакцинированных в Азербайджане
Названо число вакцинированных в Азербайджане
18 сентября 2021 г. 15:51
В Азербайджане зарегистрировано 2 042 новых случая заражения
В Азербайджане зарегистрировано 2 042 новых случая заражения
18 сентября 2021 г. 15:29
Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей
Турецкий профессор: Родители не должны бояться прививать своих детей
18 сентября 2021 г. 11:23
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
17 сентября 2021 г. 20:55
Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
17 сентября 2021 г. 19:40
TƏBİB даны новые полномочия
TƏBİB даны новые полномочия
17 сентября 2021 г. 19:27
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 57 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 57 тыс. человек
17 сентября 2021 г. 16:54
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека
В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 умерли 24 человека
17 сентября 2021 г. 16:42
Для продвижения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане подготовлен видеоролик
ВидеоДля продвижения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане подготовлен видеоролик
17 сентября 2021 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi