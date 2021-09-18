Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной

Полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок.

Полный цикл вакцинации рМНК средствами от коронавируса может потребовать трех прививок.

Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Я думаю, в конечном итоге, когда мы оглянемся на это, будет так, что правильный режим будет включать третий укол", - сказал Фаучи.

Он заявил, что поддерживает идею бустерных прививок. По его словам, когда вопрос будет изучен, вполне возможно, что окажется, что правильный режим вакцинирования, "по крайней мере для мРНК вакцин таких, как Pfiser", - это две дозы с разницей три-четыре недели и по прошествии нескольких месяцев - третья.

Фаучи подчеркнул, что коронавирус многократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно. По мнению Фаучи, есть надежда, что пандемия закончится весной.