Главный инфекционист: Случаи заражения в Азербайджане стремительно растут

"Хотя этот рост связан, с одной стороны, с сезонными факторами, с другой стороны, многое зависит от нашего отношения к этой опасности, от того, как мы соблюдаем рекомендуемые правила карантина"

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов рассказал о нынешней ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Report представляет интервью Т.Эйвазова:

- Как вы оцениваете текущую ситуацию?

- В настоящее время по всему миру бродит кошмар под названием коронавирус нового типа. Эта инфекция привела к заболеванию миллионов людей, и к смерти около полутора миллиона человек. Во многих странах ситуация плачевная. Пандемия не обошла стороной и нашу страну. С сожалением хочу отметить, что, несмотря на проводимые в последнее время комплексные антиэпидемические меры, случаи заражения быстро растут и достигли высокого уровня. Это обстоятельство не только негативно влияет на состояние здоровья людей, но и создает очень большие трудности для нормальной деятельности системы здравоохранения. Хотя этот рост связан, с одной стороны, с сезонными факторами, с другой стороны, многое зависит от нашего отношения к этой опасности, от того, как мы соблюдаем рекомендуемые правила карантина.

- А как нам защитить себя?

- Мы должны знать, что правильное соблюдение правил cнижает возможность заражения. Давайте будем беречь себя, своих близких, совместно бороться с проблемой, соблюдая эти простые, но эффективные правила. Достигнем этого своей дисциплиной. Только коллективная ответственность предотвращает распространение вируса. Если в маске будет ходить только один человек, то вряд ли мы решим проблему. Такие глобальные вопросы могут быть решены совместно. Одна из главных рекомендаций для всех - ограничить контакты с людьми. Пока что эффективнее средства не придумано. Давайте следовать правилам вместе - давайте быть сильными вместе! Победим коронавирус! Спланируем наши выходы за пределы дома таким образом, чтобы не было ненужного контакта с потенциальным носителем вируса. Давайте сделаем наши закупки продуктов еженедельным, будем встречаться с нашими близкими и родными в открытых местах. Будем закрывать рот и нос в общественном транспорте. Мы будем ходить в места массового скопления населения без особой надобности, не будем собираться компанией. Даже если в связи с холодами мы находимся по большей части в закрытых помещениях, не будем забывать, что комнаты надо часто проветривать.

- Как гражданам отличить другие респираторные вирусные инфекции от коронавируса и какие шаги следует предпринять, если они почувствуют первые симптомы?

- В настоящее время наблюдается сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций. Клинические признаки других острых респираторных вирусных инфекций очень схожи с новой коронавирусной инфекцией. Их довольно сложно отличить друг от друга, особенно по признакам, встречающимся в начале заболевания. Поэтому, если вы чувствуете у себя повышение температуры тела, общая слабость, вялость, сухой кашель, боль в горле и т.д., в первую очередь, надо самоизолироваться дома, пользоваться маской наравне с членами семьи, а также обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Правильно, если с первых дней пациент находится под контролем врача.

- Некоторые люди занимаются самолечением дома по рецептам, которые они получают от знакомых. Опасно ли это?

- Очень опасно заниматься самолечением в случае подтверждения или предполагаемой новой коронавирусной инфекции. Помните, что только врач-специалист может правильно оценить тяжесть заболевания, выписать адекватное лечение и при необходимости правильно решить вопрос о своевременной госпитализации. В противном случае мы можем столкнуться с очень тяжелыми, даже смертельными осложнениями. Лечение осложнений может быть очень тяжелым и в некоторых случаях неэффективным даже в самых хорошо оборудованных больницах. При лечении в домашних условиях пациентам с легкой формой заболевания использование различных препаратов, антибиотиков и гормональных препаратов, эффективность которых не доказана, категорически запрещается. В тех случаях, когда эти средства не используются должным образом, они не только приносят пользу, но и несколько ухудшают состояние, причиняя больному вред. Самолечение может пустить ход заболевания по ложному пути, и создать условия для позднего выявления осложнений. В этих случаях последствия задержки госпитализации могут быть трагическими.

Еще раз настоятельно рекомендуем соблюдать правила, беречь себя и своих родных, не подвергать свою жизнь ненужному риску, если вы чувствуете себя некомфортно, не откладывая, обращаться в поликлинику по месту жительства, доверяя свое здоровье только соответствующим квалифицированным врачам.