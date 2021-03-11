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Главный инфекционист призвал население вакцинироваться 

Главный инфекционист призвал население вакцинироваться  "Цель вакцинации состоит в том, чтобы удержать инфекцию в контролируемых пределах, сводя к минимуму смертность"
Здоровье
11 марта 2021 г. 11:50
Главный инфекционист призвал население вакцинироваться 
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Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов обратился к населению в связи с вакцинацией от коронавируса.

Согласно сообщению Report, в обращении, в частности, говорится:

"Уже более года пандемия COVID-19 бушует по всему миру, в том числе и в нашей стране, усложняя нашу жизнь, приводя к заболеваниям и смертности. С первого дня пандемии наше государство борется с этой инфекцией, мобилизовав все свои ресурсы. Если в первые месяцы люди ограничивались лишь соблюдением правил гигиены, то ныне разработаны вакцины от коронавируса. Хотелось бы напомнить, что именно вакцинация некогда помогла победить натуральную оспу, приведшую к массовой гибели людей. В результате вакцинации от кори, дифтерии, коклюша и других заболеваний значительно сократилось число случаев заражения, спасены сотни тысяч жизней.

Цель вакцинации состоит в том, чтобы удержать инфекцию в контролируемых пределах, сводя к минимуму смертность. Эта цель может быть достигнута только тогда, когда привита большая часть населения. В последние дни в социальных сетях распространяется информация о том, что вакцинированные граждане парализованы, тяжело болеют и даже умирают, что вакцина приводит к бесплодию.

Более 400 тыс. наших граждан уже вакцинированы, и каждый день тысячи людей добровольно обращаются в соответствующие медицинские учреждения для вакцинации. Надеюсь, что в скором времени эффект от вакцинации ощутит каждый из нас. Давайте вместе поборем эту инфекцию и вернемся к нормальной жизни!".

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist vaksinasiya ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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