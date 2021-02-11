Главный инфекционист: Обмен декорированными масками между детьми недопустим

“Согласно рекомендации ВОЗ, дети до 5 лет не должны пользоваться медицинской маской. Если взрослые люди или малолетние дети неправильно пользуются маской, она все равно не защищает от заражения, напротив, играет роль источника инфекции".

“Согласно рекомендации ВОЗ, дети до 5 лет не должны пользоваться медицинской маской. Если взрослые люди или малолетние дети неправильно пользуются маской, она все равно не защищает от заражения, напротив, играет роль источника инфекции".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, детям сложно объяснить, как правильно пользоваться маской: "Они могут дотронуться до маски и прикоснуться к глазам. С детьми 6-11 лет можно провести разъяснительную беседу и обеспечить правильное использование маски. Маска эффективна тогда, когда ею правильно пользуются. В последнее время лица из этой возрастной группы порой обмениваются декорированными масками, что, безусловно, недопустимо. Дети старше 12 лет, как и взрослые, могут пользоваться масками. Использование масок в младших возрастных группах, в дошкольных учебных заведениях отводится на усмотрение учеников и их родителей. В средних и специальных учебных заведениях использование масок принудительное".