Главный инфекционист о заражении детей коронавирусом

"Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые. Даже если они заразились, переносят вирус чаще бессимптомно".

"Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые. Даже если они заразились, переносят вирус чаще бессимптомно".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что хотя дети тоже болеют этим вирусом, но тяжелых случаев по сравнению со взрослыми очень мало: "Осложнения могут быть у детей с лишним весом или сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Только в этом случае мы можем беспокоиться о заражении детей. Дети больше являются переносчиками инфекции и могут заразить в домашних условиях пожилых людей, что намного опаснее".