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Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение

Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение В осенне-зимний период происходит рост заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями, в том числе гриппом
Здоровье
18 ноября 2020 г. 11:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение

"Еще летом говорилось о вероятном увеличении заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период. С наступлением холодов люди все чаще оказываются в закрытых, мало проветриваемых помещениях".

Об этом Report заявил главный инфекционист Минздрава Тейар Эйвазов.

По его словам, распространение вируса происходит быстрее в местах с низкой температурой и незначительной влажностью:

"Влажность в закрытых помещениях меньше, и вирус распространяется не только при кашле и чихании, но также при разговоре и дыхании. Ослабление иммунитета способствует инфицированию”.

Главный инфекционист озвучил основные критерии снижения заболеваемости: “Необходимо свести к минимуму количество людей, одновременно находящихся в помещении, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками. Карантин эффективен тогда, когда все придерживаются предписанных правил. В то же время необходимо правильно питаться и сохранять физическую активность".

По словам Т.Эйвазова, в осенне-зимний период происходит рост заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Симптомы этих заболеваний на начальной стадии весьма схожи и выявить смертельно опасную инфекцию может только специалист.

Главный инфекционист отметил, что лицам, ощущающим недомогание, жар, боль в горле, при кашле, метеоризме и иных симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу: "Нельзя заниматься самолечением. Вакцинация против гриппа внесет свой вклад в улучшение общей эпидемиологической ситуации”.

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist: "Otaqları tez-tez havalandırmaq lazımdır"

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