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Главный инфекционист: Не игнорируйте график вакцинации

Главный инфекционист: Не игнорируйте график вакцинации Главный путь защиты от COVID-19 – следовать гигиеническим правилам, укреплять иммунитет
Здоровье
1 марта 2021 г. 11:55
Главный инфекционист: Не игнорируйте график вакцинации

"COVID-19 – одно из инфекционных заболеваний. Именно от индивидуального иммунитета зависит, заразимся мы этой инфекцией или нет, перенесем ли бессимптомно при заражении, или при различных проявлениях перенесем легко или тяжело, с развитием последствий".

Как передает Report, об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, как и в случаях с другими инфекционными заболеваниями, при коронавирусе большая часть лиц с врожденным иммунодефицитом, побочными хроническими заболеваниями входит в группу риска и тяжелее переносит заболевание: "Из-за этого у них происходят различные осложнения, что иногда приводит к летальному исходу. Поэтому главный путь защиты от COVID-19 – следовать гигиеническим правилам, укреплять иммунитет и наряду с этим сформировать искусственный иммунитет против инфекции путем вакцинации".

Эксперт также назвал пути поддержки иммунитета: "Он заключается в том, чтобы не игнорировать график вакцинации, включая ежегодную прививку от гриппа, наблюдать за сбалансированным приемом пищевых веществ, витаминов и минералов, обеспечении нормального ночного сна".

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist: "Vaksinasiya cədvəlinə laqeyd yanaşmayın"

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