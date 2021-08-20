Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса

Интервью главного инфекциониста Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Тайяра Эйвазова Информационному агентству Report:

Интервью главного инфекциониста Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Тайяра Эйвазова Информационному агентству Report:

- Какой волной является наблюдаемый ныне скачок числа инфицированных коронавирусом?

- Мы расцениваем это не как волну, а как вспышку инфекции. Если вести отсчет с самого начала пандемии, то этот период болезни можно назвать 4-й вспышкой.

- У какой группы лиц из числа зараженных наблюдаются осложнения при течении болезни?

- Осложнения обычно наблюдаются у пожилых людей и людей с различными тяжелыми хроническими заболеваниями. Однако это вовсе не значит, что у молодых людей болезнь всегда протекает в легкой форме. У молодых людей тоже порой наблюдаются осложнения.

- Сколько процентов людей, перенесших заболевание, заражаются повторно?

- Таких людей довольно мало. По полученным данным, число подобных случаев менее 1%. Как правило, повторно инфицированные переносят болезнь легче, чем в предыдущий раз, но бывают и исключения.

- Есть ли статистика умерших после вакцинации?

- У нас не было смертельных исходов после полной вакцинации. Вакцинация предотвращает развитие тяжелых форм заболевания. Наши наблюдения и статистика по всему миру - наглядный тому пример.

- Ходят слухи, что если у привитых пар родится ребенок, то в будущем у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так ли это?

- Это научно необоснованно. Мы применяем вакцинирование 7 месяцев, пока ничего подобного не наблюдалось. Научно необоснованно, что после прививки может возникнуть бесплодие или проблемы со здоровьем новорожденного. Хочу напомнить, что в свое время муссировались предположения о том, что другие вакцины приводят к аутизму у детей. Однако проведенные исследования полностью опровергли наличие какой-либо связи между прививками и развитием патологий. Согласно принятым в настоящее время в нашей стране правилам, беременность считается противопоказанием для введения вакцины от COVID-19. В нашей стране пока не вакцинируют беременных и кормящих матерей.

- Сахарный диабет, бронхиальная астма и онкологические заболевания не являются противопоказаниями для вакцинирования. Это вызвало неоднозначную реакцию, поскольку иммунитет этой категории лиц ослаблен недугом. Есть ли вероятность, что эти заболевания обострятся после вакцинации?

- Все хронические заболевания лишь в период обострения считаются временным противопоказанием для прививок. Онкологические больные не вакцинируются при получении химиотерапии и лучевой терапии, а также в терминальной стадии заболевания. Как онкологические, так и другие хронические пациенты должны быть вакцинированы в период ремиссии заболевания. Тот факт, что они не привиты в период пандемии, гораздо опаснее. Потому что лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, при отсутствии вакцинации могут заразиться тяжелой формой коронавируса и в некоторых случаях болезнь может обернуться летальным исходом. Мысли о том, что под воздействием прививки доброкачественные опухоли перерождаются в злокачественные, тоже не имеют под собой научного обоснования.

- В чем заключается процесс для лиц, желающих получить документ о противопоказаниях?

- Эти лица должны обратиться к участковому врачу по месту жительства. Там проверят его учетную медицинскую книжку, рассмотрят жалобы. Изучаются анамнестические данные, рассматриваются результаты назначенных обследований по любому имеющемуся на данный момент заболеванию, проводятся консилиумы с участием врачей соответствующего профиля. Если причины обоснованы, то все собранные документы данного лица представляются в соответствующую комиссию Минздрава. Рассмотрев вопрос, комиссия принимает окончательное решение о противопоказании. В большинстве случаев такое свидетельство выдается временно. По истечении срока действия свидетельства состояние здоровья лица вновь оценивается. Отмечу, что беременным и кормящим женщинам выдаются сертификаты противопоказаний на соответствующие сроки.

- Можно ли вакцинироваться людям, страдающим от аллергии?

- Вакцина не вводится при наличии сильной аллергической реакции на первую дозу вакцины или любые ее компоненты. Наличие легкой аллергии на различные продукты питания, химические вещества и прочее не является противопоказанием. В таких случаях вакцинацию проводят после того, как аллергический процесс угаснет.

- Могут ли вакцины образовывать сгустки крови?

- Тромбоз и кровоизлияния в различных областях очень редко могут возникнуть в качестве побочного эффекта от применения вакцин. Если такие случаи имеют место и доказана прямая связь этого с введением вакцины, соответствующая информация отражается в инструкции по применению данной вакцины в разделе "Возможные побочные эффекты".