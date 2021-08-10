Главный инфекционист: Большинство зараженных COVID-19 не были вакцинированы

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов дал интервью в связи с пандемией коронавируса.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов дал интервью в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

"Report" представляет интервью:

- Какова эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией в стране?

- В настоящее время мы наблюдаем отрицательную динамику эпидемиологической ситуации. Это отражается в суточном приросте случаев заражения коронавирусом, в то же время, росте числа активно больных и выздоровевших от болезни.

- Чем можно объяснить рост числа новых случаев инфицирования?

- Приведу некоторые из основных факторов, влияющих на рост числа случаев заражения. Если принять во внимание опыт борьбы с распространением коронавируса, то каждый раз, когда смягчаются правила карантина в период снижения количества заражений, через определенный промежуток времени вновь наблюдается рост показателя из-за увеличения числа контактов между людьми.

Сегодня разрешены различные массовые мероприятия, возобновилась деятельность метрополитена и крупных торговых центров. Однако зачастую граждане безответственно относятся к таким защитным мерам, как ношение масок в закрытом помещении, соблюдение социальной дистанции и др. Люди, с одной стороны, устали от ограничений, с другой – расслабились. Другая причина связана с тем, что в нашей стране выявлены более опасные мутантные варианты вируса. Росту показателя также будет способствовать быстро распространяющийся штамм "Дельта". Но нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась, она продолжается. И мы должны быть очень осторожны в этом вопросе.

- Как новые штаммы влияют на клиническую картину течения заболевания?

- Конечно, новые штаммы в некоторой степени отличаются от предыдущих по своим клиническим и другим проявлениям. Наблюдения показывают, что "дельта"-штамм более заразен, чем классический, и проявляется после более короткого латентного (скрытого) периода. Особенно заметны различия в первых признаках болезни. То есть, в этом варианте, наряду с повышением температуры, наблюдаются и другие симптомы - насморк, боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, диарея. Это немного сбивает с толку людей. У больных коронавирусом формируется ошибочное мнение, что у них простуда или другие виды легких респираторных вирусов. В такой ситуации симптомы не принимаются всерьез и, как результат, обращение к врачу бывает запоздалым.

Отмечено, что у некоторых пациентов вирусная нагрузка бывает выше, внезапное ухудшение состояния в первую неделю происходит быстрее. Однако дальнейшее течение болезни, особенно обострения и осложнения, аналогичны. В целом, имеются предположения о том, что есть риск более тяжелого течения болезни при данном штамме, но они пока полностью не обоснованы. Однако на основании этих различий трудно подтвердить наличие у пациента "дельта"-штамма COVID-19. Для этого существуют специальные лабораторные исследования.

- Какие факторы препятствуют увеличению числа случаев инфицирования?

- Я уже упомянул об обязательном соблюдении "золотых" правил защиты от коронавируса. Еще один фактор - формирование у населения коллективного иммунитета против вируса. Как известно, это происходит двумя путями: естественным путем, то есть, формируется за счет перенесения инфекционного заболевания, а искусственный иммунитет - за счет вакцинации. Чем больше население страны будет вовлечено в этот процесс, тем больше возможностей контролировать эпидемиологическую ситуацию. Мировая практика дает основание считать, что единственный способ избавиться от пандемии - это массовая вакцинация населения.

То есть, по мере увеличения числа невосприимчивых к инфекции людей, эпидемиологическая цепочка разрывается и, в конечном итоге, количество новых случаев инфицирования коронавирусом уменьшается. Также хочу отметить, что, хотя эффективность существующих вакцин против инфекции COVID-19 разная, но 100-процентной защиты нет. То есть, подавляющее большинство вакцинированных людей либо не инфицированы, и даже если они инфицированы, болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, а количество госпитализаций, особенно тяжелых пациентов с COVID-19, значительно сокращается. Можно с уверенностью сказать, что вакцинация спасла сотни тысяч жизней по всему миру. Поскольку не каждый вакцинированный полностью застрахован от заражения, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

- Насколько эффективны существующие вакцины против новых мутантных штаммов?

- По этому поводу проводятся различные исследования. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что все вакцины, одобренные для использования, эффективны против существующих штаммов. Следует отметить, что только путем массовой вакцинации можно предотвратить распространение вируса, в то же время, предотвратить процесс образования новых мутаций.

- Как проходит процесс вакцинации в стране?

- В последние месяцы этот процесс идет быстрее. Оперативный штаб ежедневно распространяет информацию о том, что около 40-60 тысяч человек в день проходят вакцинацию. На сегодняшний день в нашей стране число привитых превышает 5 миллионов, из них более 2 миллионов вакцинированы двумя дозами. Как известно, через некоторое время после введения второй дозы вакцины наблюдается формирование защиты. Для того, чтобы остановить эпидемический процесс, более целесообразно полностью вакцинировать около 70-80 процентов населения. В настоящее время подавляющее большинство инфицированных не вакцинированы. Важно помнить, что вакцинация противопоказана не такому большому числу лиц, и по мере увеличения числа вакцинированных мы защищаем этих граждан от инфицирования.