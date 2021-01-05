Главный инфекционист Азербайджана рассказал о вакцинации против COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов в интервью Report рассказал о вакцинации против коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов в интервью Report рассказал о вакцинации против коронавируса.

- Как осуществляется процесс вакцинации?

- Процесс вакцинации проводится поэтапно. В первую очередь, к этому процессу привлекается наиболее уязвимая группа людей, относящаяся к группам риска. Это медработники, лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, пожилые люди старше 65 лет и другие.

- Насколько вакцины могут обезопасить от коронавируса?

- В США, европейских странах, в Великобритании, России и Турции уже стартовал процесс вакцинации против коронавируса. Клинические исследования, проведенные в этих странах, доказали высокую эффективность вакцин (95-98%). Однако показатели эффективности среди различных групп населения будут корректироваться после массового применения вакцины. Наблюдения покажут, сколь устойчив вырабатываемый после введения вакцины иммунитет, и продолжительность защиты от инфекции.

- Вакцинация против коронавируса будет проводиться на добровольных началах. С какой опасностью могут столкнуться граждане, отказавшиеся от вакцинации?

- Планируется проводить вакцинацию на добровольных началах за счет государства. Предусматривается также проведение широкой просветительской работы среди населения. Следует знать, что риск заразиться коронавирусом остается всегда, особенно высок он среди людей, отказавшихся от вакцинации.

- Как на Ваш взгляд, сойдет ли болезнь на нет после вакцинации?

- Цель проведения вакцинации - добиться формирования у населения коллективного иммунитета. Эпидемия прекратится, когда у двух трети населения сформируется естественный или искусственный иммунитет. Массовая вакцинация снизит распространение инфекции и позволит поддерживать ее на контролируемом уровне. Теоретически также не исключается вероятность мутации вируса, вследствие чего он не поддастся действию вакцины, но подобные факты пока не были зафиксированы.

- В период пандемии мы получили много информации о защите от инфекционных заболеваний и правилах гигиены. Приносит ли это желаемые результаты?

- В период пандемии мы получили много информации о правилах гигиены и защиты от воздушно-капельных инфекций, приобрели определенный опыт. Следование этим правилам особенно важно в осенне-зимний сезон, когда наблюдается всплеск респираторных заболеваний.

- Будет ли вакцина от COVID-19 включена в Национальный календарь вакцинации?

- Как Вам известно, прививки от широко распространенных и длительных инфекций включены в национальные календари вакцинации. Необходимость включения вакцинации против нового вида короновирусной инфекции в Национальный календарный план обсуждается учеными разных стран, и решение этого вопроса требует времени.