Главный инфекционист Азербайджана бьет тревогу из-за коронавируса

Несмотря на принятые карантинные меры эпидемиологическая ситуация в последние недели продолжает ухудшаться.

"Несмотря на принятые карантинные меры, следует с сожалением отметить, что эпидемиологическая ситуация в последние недели продолжает ухудшаться. По мере роста числа заражений увеличивается вероятность контакта любого человека с потенциальными носителями вируса в месте проживания, работы, в различных местах, связанных с его деятельностью, особенно в закрытых помещениях".

Как передает Report, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, ситуацию ухудшает то, что люди, контактировавшие с больными и знающие о своем заражении или подозревающие это, пренебрегают правилами самоизоляции, покидают дома, ставя под угрозу жизнь близких и других людей: "Мы хотели бы еще раз сказать таким безответственным людям, что это недопустимо, и по мере роста цепи заражения инфекция вернется эффектом бумеранга, и может выбрать жертвой самых дорогих вам людей. Именно в таких условиях очень важно всем и правильно использовать средства индивидуальной защиты. Следует знать, что ни один человек не застрахован от заражения этой инфекцией. Поэтому, защищая себя, мы защищаем и своих близких, и весь народ".

Эксперт также объяснил, что входит в процесс домашнего наблюдения: "Большинство инфицированных переносят болезнь в легкой форме. Это создает у многих такое впечатление, что все временно и проходит без осложнений. Они не обращаются к врачу, а получают различные советы, рекомендации по лечению от непрофессионалов или перенесших болезнь лиц. Естественно, эти рекомендации во многих случаях вредны, так как неадекватны состоянию пациента. Особенно использование дома без медицинских показаний антибиотиков, гормональных препаратов, переизбыток различных витаминов, применение инфузионных растворов, все это может привести к осложнениям и закончиться трагически. Поэтому самый правильный путь при ощущении симптомов обратиться сначала по телефону к участковому врачу, выполнять только полученные от него рекомендации. Кроме того, самоизолироваться, носить дома маску, члены семьи также должны носить маски, сократить количество контактов дома, часто проветривать комнаты и применять другие меры по защите".