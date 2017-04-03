Главный хирург: Продающие почки совершают преступление - ФОТО

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к трансплантации органов в декабре 2008 года. Во время таких операций донорами в основном становятся близкие родственники, однако порой мы слышим новости, что почки получены от посторонних людей. В различных частях столицы мы часто сталкиваемся с объявлениями типа "Продаю почку", в этих объявлениях указываются номера. Мы связались по одному из номеров на подобном объявлении.

Автор объявления сообщил Report, что его зовут Рашад и ему 36 лет: "Мой ребенок тяжело болен. В височной доле головного мозга скопилась жидкость, требуется срочная операция. Мы нуждаемся в 9 000 манатах, получить деньги другим путем возможности нет. Я вынужден продать почку, чтобы мой ребенок жил".

Старший специалист министерства здравоохранения, главный хирург, заслуженный врач Гаджигулу Багиров сообщил Report, что при пересадке почек донором должен быть только ближайший родственник, посторонний человек не может быть донором: "Отдающее почку лицо должно быть добровольцем. Не разрешается, чтобы донором был посторонний человек. Если имеет место материальная договоренность, это не соответствует законам Азербайджана. Продающие почку лица совершают преступление. В Милли Меджлисе обсуждается проект в связи с пересадкой органов".

Сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова подчеркнула, что в Азербайджане торговля органами, их купля-продажа запрещена законом и несет уголовную ответственность согласно Уголовному кодексу. Именно поэтому донорами почек могут быть только близкие родственники.