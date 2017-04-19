Главный эпидемиолог Азербайджана: Болезни занимающихся самолечением впоследствии приобретают хронический характер

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Сейчас в Азербайджане с эпидемиологической точки зрения и с точки зрения заражения гриппом ситуация стабильна".

Об этом Report заявил главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев.

Он отметил, что инфекционные болезни невозможно стереть с лица земли: "Их можно устранить частично. Грипп – болезнь, носящая наиболее сезонный характер. Независимо от сезона года можно заразиться гриппом. Когда погода теплеет, количество болеющих гриппом уменьшается".

"Риск заражения растет из-за того, что люди не заботятся о своем здоровье", - сказал главный эпидемиолог, добавив, что все должны беречься от холода: "При переходе от холода к теплу или наоборот, в переходных этапах нужно следить за одеждой. Кроме того, при потеплении погоды растет вероятность кишечных инфекций. Порой мы съедаем купленные на рынке фрукты, не помыв их. Этим создаем основу для заражения несколькими болезнями".

Главный эпидемиолог отметил, что люди должны избегать самолечения: "Болезни занимающихся самолечением впоследствии приобретают хронический характер. При обращении к врачу в таком состоянии трудно вылечить хроническую болезнь. Например, несвоевременное лечение гриппа впоследствии переходит в пневмонию. Или несвоевременное лечение бронхита приводит к его хроническому характеру. Было бы хорошо, если бы люди серьезно соблюдали и правила гигиены".