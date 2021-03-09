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Главный эндокринолог: Диабетики должны непременно вакцинироваться

Главный эндокринолог: Диабетики должны непременно вакцинироваться Резкое повышение уровня сахара в крови приводит к осложнениям
Здоровье
9 марта 2021 г. 13:45
Главный эндокринолог: Диабетики должны непременно вакцинироваться
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"Пациенты с компенсированным сахарным диабетом нормально переносят COVID-19, однако для пациентов с некомпенсированным, бесконтрольным диабетом это чревато серьезными осложнениями".

По сообщению Report, об этом заявил главный эндокринолог Минздрава Азербайджана Ганнади Бабек-Салек.

Специалист отметил, что резкое повышение уровня сахара в крови приводит к таким осложнениям как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия: "По этой причине в статистике смертности от COVID-19 на втором месте после сердечно-сосудистых больных находятся диабетики. Им непременно нужно вакцинироваться от COVID-19".

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Версия на азербайджанском языке Baş endokrinoloq: "Şəkərli diabet xəstələri mütləq peyvənd vurdurmalıdır"

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