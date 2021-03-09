Главный эндокринолог: Диабетики должны непременно вакцинироваться

Резкое повышение уровня сахара в крови приводит к осложнениям

"Пациенты с компенсированным сахарным диабетом нормально переносят COVID-19, однако для пациентов с некомпенсированным, бесконтрольным диабетом это чревато серьезными осложнениями".

По сообщению Report, об этом заявил главный эндокринолог Минздрава Азербайджана Ганнади Бабек-Салек.

Специалист отметил, что резкое повышение уровня сахара в крови приводит к таким осложнениям как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия: "По этой причине в статистике смертности от COVID-19 на втором месте после сердечно-сосудистых больных находятся диабетики. Им непременно нужно вакцинироваться от COVID-19".