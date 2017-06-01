Главный эндокринолог Азербайджана: Врачей, прибывших из-за рубежа, не знают в собственных странах

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Врачей, прибывших из-за рубежа, не знают даже в их собственных странах. Если бы они были хорошими врачами, остались бы работать в своих странах".

Как сообщает Report, об этом заявил главный эндокринолог Азербайджана, член комитета здравоохранения Милли Меджлиса Рафик Мамедгасанов.

Он отметил, что зарубежные врачи рекламируют здесь себя: "Больные видят эту рекламу и идут к ним. А затем у них возникают серьезные проблемы со здоровьем, и наши врачи вынуждены их лечить".

Р.Мамедгасанов, отметивший недостатки в работе врачей, приехавших из-за рубежа, заметил, что они назначают неправильный метод лечения больным, страдающим от хронических заболеваний: "Некоторые врачи, приехавшие из-за рубежа, прописывают больным лекарства и говорят, примешь их и ты за неделю избавишься от гипертонии или сахарного диабета. Естественно, все они преследуют бизнес-интересы и рекламируют свою работу. Также они пользуются неинформированностью населения. По этой причине необходимо увеличить штрафы".