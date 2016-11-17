Главный акушер-гинеколог: В Азербайджане каждый 10-й ребенок рождается преждевременно

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане каждый 10-й ребенок рождается преждевременно".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, в стране в течение года происходит 2-3 тыс. родов, 10% из них приходится на долю преждевременных родов: "В течение года около 200 детей рождаются преждевременно".

С.Мамедова отметила, что это происходит по различным причинам: "Первая причина начинается в атенатальном (эмбриональном) периоде. При неправильном течение беременность может прерваться раньше срока. Второй причиной являются проблемы со здоровьем женщины до беременности. К третьей группе относятся определенные проблемы, возникающие во время беременности. Преждевременные роды могут привести к смерти матери или ребенка".

Она подчеркнула, что следует постоянно контролировать здоровье детей, появившихся на свет раньше времени, проводить своевременную вакцинацию, один раз в год проходить диспансеризацию.

Главный акушер-гинеколог добавила, что до брака пары должны обязательное пройти обследование.