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Главный акушер-гинеколог: Статистика преждевременных родов снижается

Главный акушер-гинеколог: Статистика преждевременных родов снижается Важно избегать нежелательной беременности, которая может представлять серьезную угрозу для жизни матери и плода
Здоровье
5 мая 2021 г. 16:10
Главный акушер-гинеколог: Статистика преждевременных родов снижается

"Во время беременности в женском организме происходят определенные изменения, играющие важную роль в правильном формировании плода. Каждая пара, планирующая завести ребенка, обязательно должна пройти обследование".

Как сообщает Report, об этом заявила главный акушер-гинеколог Минздрава Азербайджана Севиндж Мамедова.

По ее словам, в первую очередь, необходимо сдать анализы крови: "Основное внимание уделяется врожденным заболеваниям-порокам развития. Часто родителям кажется, что их дети здоровы и не нуждаются во врачебной помощи. Но если у молодой женщины имеются какие-либо заболевания, то во время беременности течение этого заболевания может обострится и обернуться нежелательными последствиями.

Беременные женщины должны быть под наблюдением не только гинеколога, но и другого профильного специалиста. При наличии показаний беременные женщины должны быть госпитализированы и проходить лечение в отделении патологии".

По словам С.Мамедовой, интервал между родами должен составлять не менее двух лет: "Энергия, которую мать тратит на вынашивание, роды и грудное вскармливание в течение первого года жизни малыша, может восстановиться лишь спустя пару лет. Незначительный интервал может нанести серьезный ущерб женскому организму. Важно избегать нежелательной беременности, которая может представлять серьезную угрозу для жизни матери и плода".

Специалист также коснулась возможности естественных родов после кесарева сечения: "Полостная операция, абдоминальные роды должны быть строго по показаниям. Эти показания делятся на 5 категорий. При соблюдении определенных условий естественные роды после кесарева сечения возможны. Однако в соответствии с нашим законодательством это недопустимо. При наличии рубцов на матке показано только повторное кесарево сечение. Следующие роды после кесарева сечения рекомендуются с перерывом не менее 2-2,5 лет. Этот интервал зависит от степени восстановления женского организма. Обычно акушер-гинеколог дает свои рекомендации после проведения соответствующих обследований в условиях женской консультации".

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Версия на азербайджанском языке Baş mama-ginekoloq: "Erkən doğumların statistikası azalmağa doğru gedir"

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