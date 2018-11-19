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    Главный акушер-гинеколог: Эхокардиография плода позволяет выявить большинство сердечных патологий при беременности

    Эхокардиография плода
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Примерно у половины преждевременно рожденных младенцев сохраняется ряд пороков, являющихся признаком недоношенности".

    Как сообщает Report, об этом сказала главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения, главврач Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова.

    По ее словам, к этим проблемам относится также сохранение открытыми протоков и клапанов в сердце: 

    "При раннем обнаружении у детей этих проблем и при правильном лечении они избегают проблем, связанных с сердцем, и растут здоровыми. По этой причине большое значение придается фетальной эхокардиографии, которая позволяет выявить большинство сердечных патологий при беременности". 

    Фетальная эхокардиография - УЗИ сердца малыша, глубокое изучение сердца еще нерожденного ребенка с целью выявления возможных патологий в развитии плода - ред.


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