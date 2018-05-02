Главное управление по борьбе с коррупцией и Агентство продбезопасности подписали меморандум

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Агентство по продовольственной безопасности подписали меморандум о взаимопонимании в области борьбы с коррупцией.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель генпрокурора, начальник Главного управления Кямран Алиев сказал, что будут приняты все необходимые меры для организации совместной деятельности обеих сторон по обнаружению и расследованию коррупционных правонарушений в данной сфере в соответствии с требованиями закона.

Председатель агентства Гошкар Тахмазли отметил значимость такого сотрудничества при предотвращении всяческих правонарушений, которые могут произойти при осуществлении госконтроля на всех этапах продовольственной цепи над продовольственной безопасностью и продовольственными товарами для защиты прав потребителей.

После церемонии подписания стороны ответили на вопросы представителей СМИ.