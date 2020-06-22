Главный инфекционист о количестве больных коронавирусом

"Наличие около 500 инфицированных в день означает до 3 000 больных в неделю. Это - большая нагрузка на здравоохранение. В больницах может не хватить мест".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, необходимо строго соблюдать установленные правила, чтобы хватило квалифицированных врачей в этой области для осмотра пациентов:

"В настоящее время мы привлекаем к этой работе врачей других специализаций. Даже если применяемый жесткий карантинный режим не предотвратит заболевание, мы можем добиться хотя бы снижения числа инфицированных".