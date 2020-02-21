Главный инфекционист Азербайджана об угрозе коронавируса из Ирана

© khaleejtimes https://report.az/storage/news/b32d5e6f073fa76ca981d2923d5c70bb/05abfcec-683a-471b-b4b8-4d86395f129e_292.jpg

"В случае возникновения в Иране эпидемии коронавируса наподобие той, что вспыхнула в Китае, ситуация может быть взята под пристальный контроль. Разумеется, и ныне ситуация контролируется, но вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует".

Об этом Report сообщил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что в Азербайджане усилены профилактические меры: "В настоящее время мы не ожидаем угрозы из Ирана, поскольку все заболевшие находятся под контролем, обследуются и только после этого их отпускают".

По его словам, ситуация в Азербайджане стабильная и никаких подозрительных фактов не выявлено: "Ситуация на всех пограничных пунктах находится под строгим контролем. При посещении территорий распространения коронавируса необходимо избегать контакта с зараженными, надевать защитные маски и регулярно мыть руки".

Отметим, что в Иране выявлены факты летальных исходов от коронавируса. В Китае число погибших от смертельно опасного вируса достигло 2 236 человек.