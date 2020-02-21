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Главный инфекционист Азербайджана об угрозе коронавируса из Ирана

Главный инфекционист Азербайджана об угрозе коронавируса из Ирана
© khaleejtimes

"В случае возникновения в Иране эпидемии коронавируса наподобие той, что вспыхнула в Китае, ситуация может быть взята под пристальный контроль. Разумеется, и ныне ситуация контролируется, но вероятность перехода коронавируса из Ирана в Азербайджан отсутствует". 

Об этом Report сообщил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев. 

Он отметил, что в Азербайджане усилены профилактические меры: "В настоящее время мы не ожидаем угрозы из Ирана, поскольку все заболевшие находятся под контролем, обследуются и только после этого их отпускают". 

По его словам, ситуация в Азербайджане стабильная и никаких подозрительных фактов не выявлено: "Ситуация на всех пограничных пунктах находится под строгим контролем. При посещении территорий распространения коронавируса необходимо избегать контакта с зараженными, надевать защитные маски и регулярно мыть руки".

Отметим, что в Иране выявлены факты летальных исходов от коронавируса. В Китае число погибших от смертельно опасного вируса достигло 2 236 человек.

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