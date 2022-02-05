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Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательную вакцинацию лиц с 18 лет

Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательную вакцинацию лиц с 18 лет Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше
Здоровье
5 февраля 2022 г. 11:50
Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательную вакцинацию лиц с 18 лет

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в интервью газете Rheinische Post, выдержки из которого приводит агентство DPA.

Он отметил, что данное требование должно действовать до конца 2023 года.

В настоящее время группа представителей парламентских групп правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет и имеющих постоянное место жительства в ФРГ должно действовать до 31 декабря 2023 года. А каждому жителю необходимо сделать три прививки, а не предоставившим подтверждения, грозит штраф.

Данный шаг, по мнению его инициаторов, позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета заблаговременно до будущей зимы, чтобы подготовиться к следующей возможной волне коронавируса и, насколько это возможно, вернуться к нормальной жизни. Ожидается, что в марте Бундестаг (парламент ФРГ) проголосует о вероятном введении требования обязательной вакцинации для жителей 18 лет и старше.

До сих пор в ФРГ обязательная иммунизация против коронавируса действует для медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

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