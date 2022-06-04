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Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса Угроза появления нового, более опасного штамма коронавируса, против которого будут бессильны существующие вакцины, является вполне реальной.
Здоровье
4 июня 2022 г. 09:44
Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Угроза появления нового, более опасного штамма коронавируса, против которого будут бессильны существующие вакцины, является вполне реальной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на конференции по безопасности Globsek-2022 в Братиславе гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сохраняется реальная и явная угроза появления нового, более вирулентного варианта [вируса SARS-CoV-2], способного избегать воздействия наших вакцин", - сказал он.

ВОЗ, по словам Гебрейесуса, обеспокоена "тенденциями в некоторых регионах". В частности, растет число сообщений о случаях с летальным исходом в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В свою очередь в Америке увеличивается как смертность от COVID, так и заболеваемость. "Пока рано говорить, что пандемия закончилась. Она не закончилась", - констатировал глава организации.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, "очень трудно предсказать, как будет эволюционировать вирус". "Мы знаем наверняка, что будущие варианты должны быть более заразными, чем существующие варианты, чтобы взять над ними верх. Но мы не можем предсказать, насколько суровыми они будут [с точки зрения тяжести заболевания]", - сказал Гебрейесус.

По состоянию на 3 июня в ВОЗ поступили сообщения о 528 816 317 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и 6 294 969 умерших. За сутки число инфицированных выросло на 486 278, летальных исходов - на 1 380.

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