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Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что сейчас в мире "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса.
Здоровье
20 февраля 2022 г. 17:26
Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что сейчас в мире "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"По сути, имеющиеся сейчас условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта", - отметил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм коронавируса вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению "опасного нарратива о том, что пандемия закончилась". "Но это не так", - констатировал генеральный директор ВОЗ, напомнив, что каждую неделю от ковида в мире умирают около 70 тыс. человек, что системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Вместе с тем, по мнению Гебрейесуса, у мирового сообщества сейчас есть "инструменты и ноу-хау" для того, чтобы покончить с пандемией ковида в 2022 году в качестве "глобальной чрезвычайной ситуации". "Прекращение этой пандемии должно находиться в фокусе нашего внимания", - сказал глава ВОЗ, призвав "усвоить уроки, которым она учит".

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Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusun daha təhlükəli ştamının yaranacağı barədə xəbərdarlıq edib

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