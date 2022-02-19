Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обеспокоенность по этому поводу гендиректор выразил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Главе ВОЗ, выступившему на форуме, задали вопрос, считает ли он возможным предотвращение новой пандемии. Отвечая на него, Гебрейесус сказал: "Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы". "Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией, - продолжил Гебрейесус. - Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство".

Генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия. "Можно ли быть готовым к пандемии при таком положении дел? Не думаю", - резюмировал он.