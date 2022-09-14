Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии коронавируса близок

Конец пандемии коронавируса близок.

Конец пандемии коронавируса близок.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", — сказал он.

В то же время глава ВОЗ призвал государства инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, в том числе работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.