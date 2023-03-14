Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ВОЗ, соответствующее заявление он сделал при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года "с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию". Это был "знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ". Однако, с точки зрения ВОЗ, по его словам, гораздо более важным был момент, когда шестью неделями раньше - 30 января 2020 года - организация объявила распространение коронавируса "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

Среди "уроков" пандемии, которые следует усвоить, он назвал большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества.