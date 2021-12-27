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Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году.
Здоровье
27 декабря 2021 г. 01:53
Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

"Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году".

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что для борьбы с вирусом надо действовать вместе.

"Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели - вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания", - отмечает гендиректор ВОЗ.

Напомним, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 279 млн 477 тыс. 572, скончались 5 млн 396 тыс. 885 человек.

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: Dünya 2022-ci ildə COVID-19 pandemiyasına son qoya bilər

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