Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году.

"Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID-19 в 2022 году".

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что для борьбы с вирусом надо действовать вместе.

"Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели - вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания", - отмечает гендиректор ВОЗ.

Напомним, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 279 млн 477 тыс. 572, скончались 5 млн 396 тыс. 885 человек.