Глава ВОЗ: В более чем 50 странах мира растет число случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира, и главный импульс этому росту дают подвиды омикрон-штамма.

Число случаев заражения коронавирусом растет более чем в 50 странах мира, и главный импульс этому росту дают подвиды омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Растущее число случаев [заражения] в более чем 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев", - сказал он.

Как подчеркнул глава ВОЗ, "доминирующим в мировом масштабе" является подвид BA.2 омикрон-варианта. Вместе с тем, в ЮАР рост заболеваемости вызван в первую очередь подвидами BA.4 и BA.5.

По словам Гебрейесуса, "уровень госпитализаций и смертей" в мире сейчас относительно низок в сравнении с предыдущими волнами пандемии, что обусловлено "относительно высоким иммунитетом населения", в том числе вследствие вакцинации. Гендиректор ВОЗ предупредил, что одним из "наихудших сценариев" развития ситуации было бы появление варианта коронавируса, способного избегать воздействия иммунитета, легче распространяться и вызывать более высокую смертность. "Южноафриканские ученые призвали к проведению дальнейшей вакцинации в качестве ключевой меры для смягчения следующей волны COVID-19", - напомнил он, добавив, что ВОЗ продолжает "выступать за то, чтобы все страны мира стремились к достижению 70%-ого охвата вакцинацией" своего населения.