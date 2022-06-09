Глава ВОЗ: Случаи оспой обезьян еще больше распространяются в странах, где раньше его не видели

Глава ВОЗ: Случаи оспой обезьян еще больше распространяются в странах, где раньше его не видели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1 000 подтвержденных случаев оспы обезьян, эти данные поступили из 29 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1 000 подтвержденных случаев оспы обезьян, эти данные поступили из 29 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания. Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "В ВОЗ поступили сообщения о более чем тысяче подтвержденных случаев оспы обезьян из 29 стран, которые не являются эндемичными", - сказал он. По словам гендиректора, сообщений о летальных исходах на настоящий момент из этих государств не поступало. Вместе с тем беспокойство ВОЗ вызывает тот факт, что вирус распространяется "в странах, где раньше его не видели". Всемирная организация "не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян", продолжил Гебрейесус. Иммунизация, однако, проводится сейчас в "нескольких местах, где имеется в наличии вакцина". Она применяется, в частности, для защиты работников здравоохранения и персонала лабораторий. Подпишитесь на наш Telegram канал