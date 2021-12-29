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Глава ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к новому валу пандемии

Глава ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к новому валу пандемии Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут привести к новому валу пандемии.
Здоровье
29 декабря 2021 г. 20:36
Глава ВОЗ: Штаммы дельта и омикрон приведут к новому валу пандемии

Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут привести к новому валу пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, из-за вариантов "дельта" и "омикрон" число случаев заражения увеличивается, а вместе с этим увеличивается число случаев госпитализации и смертность. Особую обеспокоенность, подчеркнул глава ВОЗ, вызывает тот факт, что вариант "омикрон" является более заразным. "Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Прекращение вакцинного неравенства, добавил Тедрос Аданом Гебрейесус, является ключевым элементом для защиты населения и экономики от новых вариантов коронавируса.

"Вирус продолжит развиваться и нести в себе угрозу, если мы не улучшим коллективный ответ", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Delta" və "omikron" ştamları yeni pandemiya dalğasına səbəb olacaq

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